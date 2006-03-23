Безсмертний не зважає на горох у відрі

Керівник виборчої кампанії блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ впевнений, що “помаранчева” коаліція буде створена найближчим часом.Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він заявив в ефірі телеканалу “Інтер”.“Коли я ініціював необхідність відновлення “помаранчевої” коаліції, то вважав – і вважаю зараз, – що сума “помаранчевих” перевищує суму так званих опозиційних сил, – сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. – Я вважаю, що до “помаранчевих” можна віднести тих, хто підтримував ЮЩЕНКА на виборах, і тих, хто сьогодні веде переговори щодо створення “помаранчевої” коаліції. Це, насамперед, "Наша Україна", Блок Юлії Тимошенко, Соціалістична партія, "ПОРА-ПРП" і Блок Костенка-Плюща".

Говорячи про створення “помаранчевої” коаліції у майбутньому парламенті, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив впевненість у підписанні найближчим часом відповідної угоди між демократичними силами: "Я переконаний, що така коаліція відбудеться, тому що в моєму житті не було проекту, який би не перемагав. Тому все, що говориться з цього приводу, - це як горохом у відро кидається – хай воно дзвенить, а я свою роботу зроблю. “Помаранчева” коаліція буде".

Коментуючи підписання лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО заяви з обіцянками не створювати коаліції з Партією регіонів, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив: "Юлія Володимирівна за останні два чи три тижні можливо підписала декілька різного плану документів, а ми працюємо. Одна справа – це декларувати, в односторонньому порядку підписувати документи, а інша справа – це складати коаліції. Ми ініціювали позицію саме “помаранчевої” коаліції, і ми її доб’ємося".

“Проект домовленостей передбачає, що кандидатура прем’єр-міністра висувається політичною силою, яка набере більше голосів в межах коаліції, – сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи свої попередні заяви про те, що БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру прем’єра, запропоновану “Нашою Україною”. – "Наша Україна" сьогодні набирає більше голосів, вона пропонує свою кандидатуру і проект документа передбачає, що інша політична сила не має права вето по відношенню до пропозиції. Власне це і малось на увазі”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також виключив варіант створення коаліції з Партією регіонів. “Партія регіонів не може бути в коаліції з "Нашою Україною" і не може бути учасником “помаранчевої” коаліції”, - сказав він.