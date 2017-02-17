"З перервою на вибори": голландські депутати визначилися, коли почнуть вирішувати долю ратифікації Україна-ЄС

13:25, 17 лютого 2017
Політика
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Нижня палата парламенту Нідерландів буде голосувати за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом 23 лютого.

Нідерланди досі не ратифікували асоціацію Україна-ЄС / фото: УНІАН

Про це написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Twitter.

"Схоже, що нижня палата голландського парламенту обговорить ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 21 лютого, а голосувати буде 23 лютого", - написав Йозвяк.

У нижній палаті парламенту Нідерландів 1 лютого зареєстрували законодавча пропозиція, що містить рекомендацію прийняти закон, яким ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У той же час, як повідомлялося раніше, верхня палата (Сенат) буде голосувати вже після парламентських виборів у березні, під час яких обирається склад нижньої палати.

Очікується, що парламент Нідерландів зможе ратифікувати Угоду про асоціацію за два-три місяці.

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15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка була припинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляді додатку до Угоди. Єврорада підкреслила, що рішення, викладене у додатку, є юридично обов'язковим для 28 держав - членів Європейського Союзу і може бути змінене або скасоване лише за спільною згодою їх глав держав і урядів.

Мова йде про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду. Якщо ж цього не відбудеться, то рішення припинить своє існування. У той же день Рютте заявив, що має намір якомога швидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на прийнятому на саміті ЄС законодавчо обов'язковому вирішенні.

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Теги: #Україна#асоціація