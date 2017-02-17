Президент відзначив державними нагородами 63 учасників Революції гідності

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться в указі 41/2017 "Про відзначення державними нагородами України" громадян, які брали активну участь у подіях на Майдані Незалежності під час Революції гідності.

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За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції гідності, активну громадську та волонтерську діяльність глава держави нагородив 63 українців.

Зокрема, орденом “За заслуги” III ступеня нагороджено двох активістів, орденом “За мужність” III ступеня нагороджено 58 учасників Революції гідності, а також орденом княгині Ольги III ступеня - ще трьох активістів.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 18-22 лютого буде перекрито рух транспорту у зв’язку із заходами до роковин трагічних подій на Майдані.