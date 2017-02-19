Лавров розповів, скільки часу визнаватимуть "паспорти" "ДНР" та "ЛНР"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що указ про визнання в Росії "документів", виданих псевдовластями так званих "ДНР" і "ЛНР", буде діяти до виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє РИА Новости, про це Лавров заявив журналістам сьогодні в Мюнхені.

Міністр зазначив, що це питання не піднімалося на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки", яка пройшла сьогодні в Мюнхені.

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Лавров підкреслив, що "в указі чорному по білому написано, що ми при цьому керуємося виключно гуманітарними міркуваннями".

"Так що в суто гуманітарних міркувань на той період, доки не будуть виконані Мінські домовленістю... указом президента дозволено приймати ті посвідчення особистості, які є у жителів Донбасу, для того щоб вони могли і в Росії потрапляти легітимно, і потім переміщатися залізничним, авіаційним транспортом з Російської Федерації", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушення міжнародного права.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що указ Путіна суперечить Мінським домовленостям і спрямований на "свідому ескалацію конфлікту.