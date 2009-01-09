Партія регіонів вимагає негайної відставки Ющенка і Тимошенко

Партія регіонів вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКО та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негайно подати у відставку, інакше погрожує масовими акціями протесту.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

“Партія регіонів вимагає, щоб влада негайно, добровільно пішла у відставку – не чекаючи, поки робітники прийдуть до неї за газом”, - наголосила депутат.

За словами А.ГЕРМАН, у Партії регіонів впевнені, що вся “проблема з газом в Україні полягає у тому, що розсварена українська влада не може поділити між собою, хто буде заробляти на газових схемах”.