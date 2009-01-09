Інформація про "замерзання" Севастополя - провокація

17:51, 09 січня 2009
Політика
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Заява голови міської адміністрації

Влада Севастополя спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що «місто замерзає» через газові проблеми між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві прес-служби міської державної адміністрації у зв`язку з появою «в стрічках новин деяких Інтернет-видань і в інформаційних випусках деяких телеканалів повідомлень про те, що Севастополь - замерзає».

«Зміст цих «інформ-пліток» простий: у Севастополі нібито відключили тепло й гарячу воду через те, що місто стало заручником непідписаної між Україною та Росією угоди щодо постачання природного газу», - наголошується в заяві. Разом із тим, як підкреслюють у прес-службі, «голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН розцінює подібну недобросовісну роботу журналістів як провокацію, оскільки на сьогоднішній день усі котельні міста працюють у штатному режимі. Тепло в будинки севастопольців подається, всі аварійні ситуації усуваються оперативно».

У прес-службі визнають, що «9 січня було відключено теплопостачання декількох будинків. Котельна на вул. Героїв Севастополя припинила подачу енергоносія через гідроудар. Котельна в селі Верхньосадовому - через аварію на лінії електропередач у районі міста Бахчисарая. В даних випадках йдеться про короткочасні перебої теплопостачання. Загалом же газо- й теплопостачання Севастополя залишається стабільним».

Як додали в прес-службі з посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства міськадміністрації Владимира ХІБУЧЕНКА, «Севастополь одержує блакитне паливо з «внутрішніх сховищ», зокрема з Глібовського, й той обсяг газу, який видобувається в Україні й уже є, тобто знаходиться в сховищах, дозволяє повністю забезпечити населення».

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