Ющенко запропонував Тимошенко порадитися "втрьох"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустріли в аеропорту «Бориспіль» прем`єр-міністра Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА і вирушили до Києва, де планують провести переговори у форматі «трьох».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які чекали в аеропорту «Бориспіль» брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО (вона мала зустрічати М.ТОПОЛАНЕКА), повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина СОРОКА.

Прес-секретар зазначила, що рішення вирушити на переговори у форматі «трьох» до Секретаріату Президента України відразу з аеропорту «Бориспіль» було прийнято за пропозицією В.ЮЩЕНКА.

В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО і М.ТОПОЛАНЕК виїхали до Києва в одному автомобілі.

Перед прильотом М.ТОПОЛАНЕКА В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО в аеропорту «Бориспіль» провели нетривалу розмову.

Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО з 5 січня перебував із сім`єю в Івано-Франківській області.