Яценюк: світовий енергоринок потребує єдиних правил

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликав світових лідерів та економістів розробити та впровадити єдині правила регулювання світового енергетичного ринку, які, зокрема, мають передбачати прозору та зрозумілу систему утворення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом А.ЯЦЕНЮК звернувся під час міжнародного симпозіуму «Новий світ, новий капіталізм», що проходить у Парижі за ініціативою Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Газ не є біржовим товаром, але на нього поширюються усі економічні категорії, що стосуються будь-якої енергетики. Тому якщо ціни на нафту впали, то на газ зростати не можуть. Завдання номер один – підготовка єдиних правил регулювання енергетичних питань у світі. Зараз через відсутність правил ціни можуть коливатися від 100 до 1000 доларів, проте це не може бути такою собі забаганкою», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Разом з тим, лідер «Фронту змін» відзначив, що такі правила повинні враховувати інтереси усіх трьох груп держав – постачальників, транзитерів та споживачів. «Якщо усі три групи країн матимуть вільний доступ до ресурсів, можливість для транзиту та оплати цього транзиту, а також абсолютно зрозумілі довгострокові підходи до ціноутворення, що прив’язані до біржового товару або мають інший зрозумілий підхід, який пов’язаний приміром, зі світовою інфляцією, то ми вийдемо на шлях врегулювання та стабілізації цінової ситуації у світі», – пояснив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, закритість і монополія на ресурси та на їхній транзит створюють сьогодні якісь непомірні ціни та незрозумілі пропозиції. «Правила гри для усіх мають бути однакові», – резюмував лідер «Фронту змін».