Ющенко вважає, що Росії час відновити постачання газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що із початком роботи моніторингової місії Європейського Союзу Російська Федерація відновить постачання природного газу.

Як повідомляє прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні в Києві під час зустрічі з прем`єр-міністром головуючої в Європейському Союзі Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська сторона гарантує його транзит.

Загалом Президент наголосив, що Україна все зробила для того, щоб забезпечити надійний транзит російського газу до країн ЄС. «Переконаний, що в рамках роботи місії Євросоюзу ви отримаєте ті аргументи, які засвідчують повну готовність української газотранспортної системи і далі гарантовано виконувати функції транзиту», - сказав глава Української держави.

За його словами, українська сторона все зробила для того, щоб для роботи місії ЄС були створені всі необхідні умови.

У зустрічі з української сторони брали участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, група європейських спостерігачів з моніторингу транзиту газу через територію України розпочала роботу в Києві.

«Мета місії – провести незалежний моніторинг обсягів газу, який входить до України й транспортується до Європи, а також дати необхідні гарантії тим, хто споживає газ у Європі», – сказав голова місії групи моніторингу, помічник генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з енергетики та транспорту Філіп КОРНЕЛІС.

За його словами, до групи моніторингу приєднаються також фахівці з Росії та України.