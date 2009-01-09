Ющенко: останні заяви керівництва РФ принижують саму Росію

Останні заяви керівництва Російської Федерації щодо газових відносин принижують не лише Україну, але й Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ прес-конференції в Києві.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що останні заяви, які лунали «з вуст керівництва Росії, російського уряду», є, на його думку, некоректними і принижують Україну.

«Абсолютно значна частина цих заяв не відповідають дійсності. Для мене, як Президента України, неприйнятні звинувачення в тому, що Україна краде газ. Україна газ не краде. Якщо російська сторона має іншу думку, то контракт передбачає подати відповідні позови і через суд встановити правду», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також назвав неприйнятними заяви про те, що Україна не розрахувалась за спожитий газ.

«Думаю, що в Європі мало країн, які авансом розрахувались за грудень місяць. Україна розрахувалась. І за всі борги», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що є і багато інших заяв, які принаймні у нього викликають здивування: «Ті оцінки політичного ладу і системи, роботи державних інституцій».

В.ЮЩЕНКО вважає, що ці заяви не зміцнюють дружбу, взаємодовіру, а навпаки - дискредитують не тільки Україну, а й Росію.

«Це не принцип організації двосторонніх відносин в третьому тисячолітті», - сказав В.ЮЩЕНКО.