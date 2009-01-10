Ющенко: Україна за ринкову ціну на газ

Україна виступає за перехід на ринкову ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчора на спільній прес-конференції в Києві з прем’єр-міністром головуючої в ЄС Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що основною проблемою у двосторонніх відносинах між Україною і Росією в газовій сфері є те, що ціна на газ була політичною. «І сьогодні, коли ми ведемо полеміку (щодо ціни на газ – УНІАН), зверніть увагу: ми говоримо не про принципи, засади формування ціни, а ми ведемо полеміку навколо того – 450 (доларів за газ) це мало чи багато. По відношенню до чого чи мало, чи багато?», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що на початку 2008 року була досягнута домовленість між Президентами України та Росії, закріплена згодом в Меморандумі прем’єрів двох країн, щодо переходу впродовж трьох років на ринкові ціни на газ, за транзит газу, а також за зберігання газу у сховищах.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що сьогодні російська сторона вимагає європейську ціну на газ для України, але хоче залишити ціну за транзит на рівні 1,6 дол., в той час як у Німеччині ця ціна становить 4,8 дол., а в Чехії - 4 дол. «Це не є ринкові відносини», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент підкреслив, що сьогодні дуже важливо напрацювати механізми ціноутворення на газ, на його транзит та зберігання.

У свою чергу М.ТОПОЛАНЕК зазначив, що в його країні ціна на газ формується математично і пов’язана з ціною на нафту і курсом долара. Він повідомив, що нещодавно ця ціна становила 450 доларів за тисячу кубометрів, але він не виключає, що через світові тенденції, зокрема падіння цін на нафту, ця ціна може в найближчому майбутньому становити навіть 250 доларів за тис. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня В.ЮЩЕНКО заявляв, що ціна газу в 2009 році для України повинна становити максимум 210 доларів.

Сьогодні, 9 січня, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сказав, що “якщо ціна на газ, який «Газпром» поставляє в сусідні з Україною держави Східної Європи, в I кварталі 2009 року становить приблизно 470 дол. за тис. куб. м, то й Україна повинна платити ринкову ціну за газ».

8 січня прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляв, що ринковою транзитною ставкою на сьогодні є 3,4 долари.