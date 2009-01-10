Ющенко: Україна за ринкову ціну на газ
Не виключено, що вона невдовзі зменшиться
Україна виступає за перехід на ринкову ціну на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчора на спільній прес-конференції в Києві з прем’єр-міністром головуючої в ЄС Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що основною проблемою у двосторонніх відносинах між Україною і Росією в газовій сфері є те, що ціна на газ була політичною. «І сьогодні, коли ми ведемо полеміку (щодо ціни на газ – УНІАН), зверніть увагу: ми говоримо не про принципи, засади формування ціни, а ми ведемо полеміку навколо того – 450 (доларів за газ) це мало чи багато. По відношенню до чого чи мало, чи багато?», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він нагадав, що на початку 2008 року була досягнута домовленість між Президентами України та Росії, закріплена згодом в Меморандумі прем’єрів двох країн, щодо переходу впродовж трьох років на ринкові ціни на газ, за транзит газу, а також за зберігання газу у сховищах.
В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що сьогодні російська сторона вимагає європейську ціну на газ для України, але хоче залишити ціну за транзит на рівні 1,6 дол., в той час як у Німеччині ця ціна становить 4,8 дол., а в Чехії - 4 дол. «Це не є ринкові відносини», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Водночас Президент підкреслив, що сьогодні дуже важливо напрацювати механізми ціноутворення на газ, на його транзит та зберігання.
У свою чергу М.ТОПОЛАНЕК зазначив, що в його країні ціна на газ формується математично і пов’язана з ціною на нафту і курсом долара. Він повідомив, що нещодавно ця ціна становила 450 доларів за тисячу кубометрів, але він не виключає, що через світові тенденції, зокрема падіння цін на нафту, ця ціна може в найближчому майбутньому становити навіть 250 доларів за тис. кубометрів.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня В.ЮЩЕНКО заявляв, що ціна газу в 2009 році для України повинна становити максимум 210 доларів.
Сьогодні, 9 січня, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сказав, що “якщо ціна на газ, який «Газпром» поставляє в сусідні з Україною держави Східної Європи, в I кварталі 2009 року становить приблизно 470 дол. за тис. куб. м, то й Україна повинна платити ринкову ціну за газ».
8 січня прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляв, що ринковою транзитною ставкою на сьогодні є 3,4 долари.