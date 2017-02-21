Порошенко звільнив очільників двох районів Одеської області

10:54, 21 лютого 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив очільників Ренійської та Подільської районних державних адміністрацій одеської області.

Порошенко звільнив глав двох районів Одещини / president.gov.ua

Про це йдеться у розпорядженні президента №40 та №41 від 20 лютого 2017 року.

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Так, з посади голови Ренійської РДА звільнено Сергія Білюка, з посади голови Подільської РДА – Едуарда Доценка.

Згідно з розпорядженням, Доценко звільнений за поданою ним заявою.

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Теги: #Порошенко#Одещина