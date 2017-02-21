Порошенко звільнив очільників двох районів Одеської області
10:54, 21 лютого 2017Політика
798 0
Президент України Петро Порошенко звільнив очільників Ренійської та Подільської районних державних адміністрацій одеської області.
Порошенко звільнив глав двох районів Одещини / president.gov.ua
Про це йдеться у розпорядженні президента №40 та №41 від 20 лютого 2017 року.
Читайте такожПорошенко здійснив кадрові зміни в керівних органах і підрозділах СБУ
Так, з посади голови Ренійської РДА звільнено Сергія Білюка, з посади голови Подільської РДА – Едуарда Доценка.
Згідно з розпорядженням, Доценко звільнений за поданою ним заявою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter