Порошенко звільнив очільників двох районів Одеської області

Про це йдеться у розпорядженні президента №40 та №41 від 20 лютого 2017 року.

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Так, з посади голови Ренійської РДА звільнено Сергія Білюка, з посади голови Подільської РДА – Едуарда Доценка.

Згідно з розпорядженням, Доценко звільнений за поданою ним заявою.