Звільнений глава поліції Вінницької області Шевцов заявив, що сам пішов з посади

Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

"Пішов сам. Тому що не згоден із системою, де потрібна гарна картинка для ЗМІ, а не результат. Саме цій картинці ми зобов'язані тому розвалу і бардаку, який твориться в країні", - прокоментував своє звільнення Шевцов.

"Я звик працювати, а не позувати перед камерами і догоджати кримінальним елементам і псевдопатріотам, які називають себе активістами. Я звик припиняти видачу дозволів на зброю людям, які захоплювали державні будівлі і кидали в них коктейлі Молотова", - зазначив екс-начальник обласного управління поліції.

Шевцов також згадав свого діда, який воював, і зазначив, що пишається його подвигом, а тому і був з ним на параді на честь 9 Травня в окупованому Криму. Шевцов вважає, що подібні прояви сьогодні занадто політизують.

Читайте такожСБУ спростувала причетність начальника Нацполіції Вінницької області Антона Шевцова до сепаратизму (документ)

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 10 березня відбулися акції протесту, учасники яких вимагали відставки вихідця з окупованого Севастополя Шевцова, звинувачуючи його в сепаратизмі.

14 березня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків у зв'язку з необхідністю проведення перевірки у зв'язку з нововиявленими обставинами. Шевцова викликано до Києва для дачі пояснень та вирішення питання щодо його подальшого перебування на займаній посаді.

Виконання обов'язків начальника ГУ НП у Вінницькій області тимчасово покладено на Юрія Педоса, який зараз є першим заступником начальника поліції Вінницькій області.

Довідка УНІАН. Шевцова було призначено начальником поліції Вінницькій області 28 січня 2016 року.