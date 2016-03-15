Звільнений глава поліції Вінницької області Шевцов заявив, що сам пішов з посади
Звільнений з посади начальник Вінницького обласного управління Національної поліції Антон Шевцов заявляє, що пішов у відставку сам через незгоду із системою.
Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.
"Пішов сам. Тому що не згоден із системою, де потрібна гарна картинка для ЗМІ, а не результат. Саме цій картинці ми зобов'язані тому розвалу і бардаку, який твориться в країні", - прокоментував своє звільнення Шевцов.
"Я звик працювати, а не позувати перед камерами і догоджати кримінальним елементам і псевдопатріотам, які називають себе активістами. Я звик припиняти видачу дозволів на зброю людям, які захоплювали державні будівлі і кидали в них коктейлі Молотова", - зазначив екс-начальник обласного управління поліції.
Шевцов також згадав свого діда, який воював, і зазначив, що пишається його подвигом, а тому і був з ним на параді на честь 9 Травня в окупованому Криму. Шевцов вважає, що подібні прояви сьогодні занадто політизують.
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Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 10 березня відбулися акції протесту, учасники яких вимагали відставки вихідця з окупованого Севастополя Шевцова, звинувачуючи його в сепаратизмі.
14 березня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків у зв'язку з необхідністю проведення перевірки у зв'язку з нововиявленими обставинами. Шевцова викликано до Києва для дачі пояснень та вирішення питання щодо його подальшого перебування на займаній посаді.
Виконання обов'язків начальника ГУ НП у Вінницькій області тимчасово покладено на Юрія Педоса, який зараз є першим заступником начальника поліції Вінницькій області.
Довідка УНІАН. Шевцова було призначено начальником поліції Вінницькій області 28 січня 2016 року.