Під ВР мітингувальники вимагають ухвалити закон про заборону торгівлі з окупованими територіями (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти вимагають прийняття закону про заборону торгівлі з окупованими територіями Донбасу та створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів такої торгівлі впродовж останніх трьох років.

Наразі біля будівлі ВР зібралися понад тисячу прихильників торгівельної блокади окупованих територій Луганської та Донецької областей.

На площі із трибуни до людей звернулися ряд народних депутатів.

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Зокрема, позафракційний депутат Тарас Батенко зазначив: “Наша вимога, вимога українських патріотів, це дві речі. Перша - створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України з представників усіх політичних фракцій, щоб зробити аналіз всіх торгівельних операцій, які наша влада здійснює з ворогом на окупованій території, у такий спосіб підживлюючи терористичні організації «ЛНР» та «ДНР»».

Також, за його словами, «ми вимагаємо прийняти законопроект, який вже довго лежить у Верховній Раді. Цей законопроект називає речі своїми іменами, визнаючи цю територію тимчасово окупованою. Ми повинні припинити торгівельні операції з окупованими територіями».

«Ми вимагаємо вже цього тижня розглянути такий законопроект та створити Тимчасову слідчу комісію і припинити заробляти на війні”, - заявив Батенко.

Своєю чергою позафракційний народний депутат Віктор Чумак наголосив на мітингу, що влада не лише торгує з окупантами, але й не виконала ще одну важливу річ - до сьогодні не оновила склад Центрвиборчкому.

“Я думаю, що ми з вами, окрім того, що вимагаємо закону про окуповані території, маємо заявити про те, що необхідно прийняти новий закон про вибори, який дасть можливість громадянам впливати на партійні списки та на тих людей, які приходитимуть до парламенту. Ми повинні вимагати зміни складу Центрвиборчкому, який у нинішньому складі вже не легітимний у своїй більшості в 13 осіб. Поки ми не змінимо виборчі правила, то нічого не зміниться, і олігархи і їх посіпаки заходитимуть у парламент за гроші”, - заявив Чумак.