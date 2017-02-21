21 лютого УКРОП, ветерани АТО та матері полонених пікетуватимуть Верховну Раду з вимогою припинити торгівлю з ОРДЛО

21 лютого під будівлею Верховної Ради України відбудеться мітинг на підтримку торговельної блокади окупованих територій Донбасу. В ньому візьмуть участь представники «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» з усієї України, ветерани АТО, матері полонених українських військових. Всього очікується близько 5 тисяч учасників. Вони вимагатимуть від Верховної Ради України ухвалити закон про окуповані території, який унеможливить торгівлю з терористами, та створити Тимчасову слідчу комісію для перевірки двостороннього товарообігу.

Акція розпочнеться о 9.00 і триватиме увесь день.

Представники УКРОПу наголошують, що торгівля з окупантами неприйнятна. Ще в 2015 році Президент України заявив, що фінансування терористів, які захопили українські землі, неприпустиме. Однак досі ні голова держави, ні парламент не здійснили жодних кроків, щоб покласти край бізнесу на крові.

Лише за 2015 рік з непідконтрольної території вивезли 16 мільйонів тонн вугілля, а 47% вартості антрациту терористи отримують як податок за постачання палива державній компанії «Центренерго». Сума прибутків наближених до влади олігархів та тих, хто покриває тіньові схеми, сягає понад шість мільярдів гривень на рік.

«Блокада, яку розпочали ветерани війни за Незалежність, має припинити торгівлю з окупантами та їхнє фінансування за рахунок коштів простих українців», – переконані в УКРОПі.