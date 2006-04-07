Чому горіла ”Азовсталь”

Займання доменного газу в процесі зупинки доменної печі №3 ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» на плановий ремонт 23 березня 2006 року сталося з причин, що не залежать від комбінату. Як повідомили УНІАН у прес-центрі МК «Азовсталь», такого висновку дійшла незалежна комісія з розслідування причин аварії.

Як зазначає прес-центр «Азовсталі», порушень законодавства України при виникненні нештатної ситуації не виявлено. Комісія, в роботі якої взяли участь фахівці Алчевського металургійного комбінату, ММК ім. Ілліча і «Донецьксталі», в своєму висновку вказала на те, що МК «Азовсталь» не міг передбачити або запобігти займанню доменного газу.

За інформацією прес-центру, фахівці комісії відзначили той факт, що роботи із зупинки доменної печі №3 на плановий ремонт проводилися відповідно до діючих технічних і технологічних нормативів. Порушень технології роботи доменної печі, а також впливу «людського чинника» на виникнення нештатної ситуації не виявлено.

Прес-центр підприємства також наводить слова директора з виробництва МК «Азовсталь» Іллі БУГА, про те, що «комбінат продовжить вивчення причин займання доменного газу при зупинці печі з метою запобігання виникненню подібних ситуацій в майбутньому».

Довідка УНІАН. 23 березня 2006 року о 20.55 у виробничому комплексі доменної печі №3 МК «Азовсталь» сталося займання доменного газу, внаслідок чого було частково пошкоджене оснащення доменної печі і водоводу. В результаті інциденту жертв немає. Трьом працівникам, які зазнали незначних ушкоджень, своєчасно надана медична допомога. Більша частина наслідків виникнення нештатної ситуації усунена.

ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» виробляє широкий спектр металопродукції і входить в трійку лідерів галузевого рейтингу металургійних підприємств України з виробництва чавуну, сталі, прокату.

44,87% акцій ВАТ «МК «Азовсталь» належить ЗАТ «Торговий дім «Азовсталь», 25,72% - ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент», 15,53% - металотрейдеру Leman Commodities (Швейцарія), 11,57% - SCM Limited (Кіпр). 95,94% акцій ЗАТ «Торговий дім «Азовсталь» належить ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».