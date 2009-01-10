Тимошенко доручила максимально сприяти газовому моніторингу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила організувати режим максимального сприяння роботі європейських експертів, які здійснюватимуть моніторинг транзиту російського природного газу територією України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів з посиланням на заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРІКОЛІЧА.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня група європейських спостерігачів з моніторингу транзиту газу через територію України розпочала роботу в Україні.

«Мета місії – провести незалежний моніторинг обсягів газу, який входить до України й транспортується до Європи, а також дати необхідні гарантії тим, хто споживає газ у Європі», – сказав голова місії групи моніторингу, помічник генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з енергетики та транспорту Філіп КОРНЕЛІС.