Грицак доручив розшукати координатора "Білого молота" Гораніна

Голова СБУ Василь Грицак доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку координатора організації "Білий молот" Владислава Гораніна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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"Служба безпеки України не здійснювала та не здійснює жодних оперативних або слідчих дій стосовно координатора організації "Білий молот" Владислава Гораніна. Голова СБУ доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку Гораніна", - написала вона.

За даними ряду ЗМІ, у "Білому молоті" заявили про викрадення Гораніна.