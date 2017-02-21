Росія оголосила наступ на українську державність - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на спільному з головою Служби безпеки України Василем Грицаком брифінгу в Києві.

«Після того, як українська армія відбулася, Москва оголосила наступ на внутрішньополітичну українську державність», - наголосив він.

«Я далекий від того, щоб звинувачувати всіх, хто знаходиться в опозиції, у співпраці з Москвою, я категорично це відкидаю. В Україні як у цивілізованій країні має бути опозиція, і наше завдання, всієї правоохоронної системи, захистити її законні інтереси», - сказав Луценко.

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«Нами чітко усвідомлено, що Росія поставила завдання створити перед українськими громадянами враження «фейкової держави», держави, яка не відбулася, яка не може контролювати власне політичне життя», - зауважив генпрокурор.

«Усі круглі столи, проплачені з Москви, які закликають до федеральної України, до вільних економічних зон, до знищення вертикальних структур України, хочуть показати, що Україна недієздатна в нинішній формі. Правоохоронна система робила та буде робити все, щоб довести зворотне: Україна - унітарна держава, яка буде захищати свою територіальну цілісність», - запевнив Луценко.