Яценюк у Мюнхені: Україна повернулася на світовий порядок денний (відео)

«Основне, що сьогодні відбулося на конференції – повернення України на світовий порядок денний. Здійснено перший крок – весь вільний світ знову почав говорити одним голосом по відношенню до України і проти Росії», - підкреслив Яценюк в інтерв’ю журналістам у рамках Мюнхенської Безпекової конференції у суботу, 18 лютого, передає прес-служба "Народного фронту".

Яценюк наголосив, що Сполучені Штати Америки, Німеччина і Європейський Союз загалом «повернулися до спільної риторики по відношенню до України».

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Він зазначив, що щодо цього «були великі занепокоєння, частина з яких ще може залишатися», проте Федеральний канцер Німеччини Ангела Меркель, Віце-президент США Майк Пенс, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри закордонних справ Німеччини і Франції – «всі говорять в один голос: ми підтримуємо Україну, Росія повинна виконати «Мінськ», а це означає, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність».

Водночас Арсеній Яценюк підкреслив, що потрібен наступний крок: «Другий крок, окрім спільної позиції, - це спільні дії наших західних партнерів. Спільні дії в тиску на Росію, продовженні санкцій та підтримці України».

«Підтримка України – це означає надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів і для захисту країн-членів НАТО», - наголосив він.

Яценюк бере участь у Мюнхенській Безпековій конференції, що проходить 17-19 лютого. На запрошення організаторів конференції сьогодні він виступить на сесії «Лінії розлому в Євразії». Серед інших промовців сесії також будуть президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі. Початок сесії – о 18.00 за київським часом.

У рамках конференції також заплановані робочі зустрічі лідера «Народного фронту».