Встановлено прізвища людей, які платили і отримували "московські гроші" - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що відповіді про ймовірну причетність деяких народних депутатів до сепаратистських заходів в Україні надасть подальше слідство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

Луценко зауважив, що помічники нардепів брали участь в сепаратистських заходах, організованих Росією, проте це не означає, що це робив сам народний депутат.

«Я роблю усе, щоб територіальна цілісність України була захищена. Наразі встановлені лише прізвища тих, хто платив «московські гроші», і тих, хто їх отримував; про свідому участь в цьому чинних народних депутатів України відповідь має дати подальше слідство», - заявив він.

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«Поки що ми перебуваємо на етапі, коли ми можемо говорити про моральну відповідальність (депутатів – УНІАН) за якість підібраних помічників», - зауважив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ провела понад 20 обшуків в українців, які перебувають у тісному контакті з представником російських спецслужб.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на спільному брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко сьогодні у Києві. «Нещодавно Служба перехопила розмови офіційного представника (у 2015 році він таким був) так званого «міністерства іноземних справ» так званої «ДНР» Костянтина Долгова з представником російських спецслужб Олександром Чуліндіним», - зазначив він.