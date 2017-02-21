СБУ провела понад 20 обшуків в українців, які тісно контактували з російськими спецслужбами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на спільному брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко сьогодні у Києві.

«Нещодавно Служба перехопила розмови офіційного представника (у 2015 році він таким був) так званого «міністерства іноземних справ» так званої «ДНР» Костянтина Долгова з представником російських спецслужб Олександром Чуліндіним», - зазначив він.

Читайте такожВашингтон сколихнула інформація про контакти співробітників Трампа з російськими спецслужбами

За словами голови СБУ, Долгов народився в Донецьку, до 2014 року проживав у Харкові, активіст «Антимайдану», у 2014 році був затриманий за те, що підпалював банкомати. Зараз він знаходиться в розшуку та перебуває в так званій «ДНР».

«На жаль, ми знаємо, що в Україні є ціла купа громадян, які обіймають посади та не обіймають посади, та які чомусь перебувають в дуже тісному контакті з громадянином Чуліндіним в Москві, які за короткий період часу мають по 150 з’єднань з цим московським абонентом», - додав Грицак.

«Я думаю, що ці громадяни зараз сильно занервують, але ми обов’язково поговоримо з усіма. Перші більш ніж 20 обшуків ми провели вже вчора, і є перші результати, і ми трохи пізніше їх оприлюднимо», - анонсував голова СБУ.

Як повідомлялося, у Києві затримано "злодія в законі", який може бути агентом спецслужб РФ.