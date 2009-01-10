Міллер: все зараз залежить від Києва

Постачання російського газу до Європи через Україну має початися найближчим часом, але все залежить від Києва. Про це заявив у суботу голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

«Постачання російського газу через територію України має початися найближчим часом, але все зараз залежить від України», - підкреслив О.МІЛЛЕР на зустрічі з представниками Єврокомісії і компаній - споживачів газу в Європі.

Як повідомляв УНІАН, Росія і ЄС у суботу підписали протокол про створення моніторингової комісії по контролю за транзитом газу. Україна свій підпис під документом може поставити після переговорів прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Чеської Республіки Міреком ТОПОЛАНЕКОМ, прибуття якого до Києва очікується в суботу увечері після його відвідання Москви.

Росія заявила раніше, що постачання транзитного газу, припинене 7 січня «через несанкціонований відбір українською стороною», поновиться одразу після початку роботи моніторингової комісії.