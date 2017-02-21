Україна відповіла на закиди у "блокуванні" заяви в Радбезі ООН про смерть Чуркіна

Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Я можу сказати однозначно, що це все російські спекуляції, які реально, на жаль, тривають і досі. Їхні пропагандистські заяви не відповідають дійсності. Була зовсім інша ситуація. Була пропозиція російської сторони ухвалити заяву голови Ради безпеки щодо трагічної події, що передбачало проведення окремого засідання з цього питання, але таких випадків ніколи не було в історії ООН. Таких прецедентів немає. Була ухвалена заява для преси у зв'язку з цією трагічною ситуацією", - наголосила речник МЗС.

"Тобто, вони просто маніпулюють і спекулюють на цьому. Ми нічого не блокували. Була ухвалена заява для преси відносно смерті їхнього посла", - додала Беца.

Читайте такожNew York Post назвав причину смерті постпреда Росії при ООН Чуркіна

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН ухвалила заяву для ЗМІ у зв'язку зі смертю Чуркіна.

«Члени Ради безпеки сумують у зв'язку зі смертю посла, який понад 40 років перебував на російській дипломатичній службі, більш як 10 років очолював місію Російської Федерації при ООН», - йдеться в заяві.

Водночас згодом офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, заблокувала прийняття заяви щодо смерті Чуркіна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також прокоментував нібито блокування Україною відповідної заяви.

«На тлі цієї втрати поведінка наших українських колег - та Бог їм суддя, тут, напевно, нічого сказати. І не так це важливо на тлі тієї втрати, якої зазнала російська дипломатія», - сказав Пєсков.

Чуркін помер 20 лютого 2017 року, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.