Єльченко про Чуркіна: Спроби налагодити нормальний контакт не призвели до зміни його риторики

"Знав Чуркіна багато років, хоча й не близько. Кожний посол висловлює позицію своєї держави. Так, до інструкцій зі своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, вірніше, думати, що його особиста роль на цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв, (було б неправильно - ред.)", - сказав Єльченко Громадському.

"Спроби налагодити нормальний контакт були. Але, на жаль, вони не призвели до зміни його риторики. В дипломатії є таке правило - якщо не згоден з тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. Чуркін так не вирішив", - зазначив постпред України.

Читайте такожПутін відреагував на смерть Чуркіна

21 лютого Україна, головуючи у Радбезі ООН, організовує відкриті дебати на рівні міністрів закордонних справ, присвячені конфліктам у Європі. Головуватиме на цих дебатах міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Якщо від представників інших держав-членів Радбезу надійде прохання присвятити смерті Чуркіну частину цього засідання, Україна має буде це зробити.

«Будемо виходити з пропозицій, які отримаємо», - зазначив Єльченко у коментарі Громадському.

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Чуркін перебував на дипломатичній службі з 1974 року. У 90-ті роки він був начальником управління інформації МЗС РФ, заступником голови відомства, надзвичайним й повноважним послом РФ в Бельгії та Канаді. Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.