Посол США при ООН прокоментувала визнання Росією документів "Л/ДНР"
Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявляє, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.
Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.
"Визнання Росією в останні дні ймовірних паспортів та інших незаконних документів, виданих підтримуваними Росією сепаратистами в українських регіонах Донецька та Луганська є ще одним прямим викликом зусиллям, спрямованим на забезпечення миру на сході України", – заявила Гейлі.
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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".
Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.
Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання "паспортів" бойовиків "ДНР" і "ЛНР" вирівнюванням ситуації "де-юре", яке не порушує Мінські угоди.