Посол США при ООН прокоментувала визнання Росією документів "Л/ДНР"

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі.

"Визнання Росією в останні дні ймовірних паспортів та інших незаконних документів, виданих підтримуваними Росією сепаратистами в українських регіонах Донецька та Луганська є ще одним прямим викликом зусиллям, спрямованим на забезпечення миру на сході України", – заявила Гейлі.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання "паспортів" бойовиків "ДНР" і "ЛНР" вирівнюванням ситуації "де-юре", яке не порушує Мінські угоди.