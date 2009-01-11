Сомалійські пірати знов обіцяють звільнити "Фаїну"
17:56, 11 січня 2009Політика
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Тривають переговори щодо викупу
Представник сомалійських піратів, в руках яких перебуває корабель "Фаїна", заявив у неділю, що всі 20 членів екіпажа почуваються добре і, ймовірно, невдовзі будуть звільнені, повідомляє Associated Press.
За словами представника піратів Сугуле Алі (Sugule Ali), тривають переговори з власниками "Фаїни" щодо досягнення компромісного рішення і про виплату викупу, сума якого в різний час заявлялася як 35, 20 або 8 мільйонів доларів.
Від дня захоплення судна - 25 вересня - кілька разів робилися повідомлення про близьке звільнення судна, зазначає агентство.
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