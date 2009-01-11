Сомалійські пірати знов обіцяють звільнити "Фаїну"

Представник сомалійських піратів, в руках яких перебуває корабель "Фаїна", заявив у неділю, що всі 20 членів екіпажа почуваються добре і, ймовірно, невдовзі будуть звільнені, повідомляє Associated Press.

За словами представника піратів Сугуле Алі (Sugule Ali), тривають переговори з власниками "Фаїни" щодо досягнення компромісного рішення і про виплату викупу, сума якого в різний час заявлялася як 35, 20 або 8 мільйонів доларів.

Від дня захоплення судна - 25 вересня - кілька разів робилися повідомлення про близьке звільнення судна, зазначає агентство.