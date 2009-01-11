Путін: Україна повинна підписати протокол без застережень

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін попередив голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу про неприпустимість поправок і застережень до протоколу щодо газового транзиту, який був підготовлений представниками РФ і ЄС. Таку заяву В.Путін зробив у телефонній розмові з головою ЄК, повідомляє прес-служба уряду РФ.

"В.Путін звернув увагу співрозмовника, що будь-які доповнення до протоколу, підписаного в Москві представниками Росії і ЄС, зміст яких з російською стороною не узгоджений, є неприйнятними, і зазначив, що документ має бути підписаний всіма сторонами без застережень", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Прем`єр наполягав, що положення українського додатку, по-перше, докорінно змінюють суть протоколу, а по-друге, значна їх частина не має стосунку до забезпечення транзиту російського газу через територію України європейським споживачам, а відносяться до комерційних взаємин ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

В.Путін також запропонував Ж.М.Баррозу "направити представників енергетичного блоку уряду Росії і "Газпрому" на завтрашню зустріч міністрів енергетики країн Євросоюзу".

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