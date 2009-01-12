Тимошенко погодилася не змішувати протокол і декларацію

Голова Єврокомісії (ЄК) Жозе Мануель Баррозу і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко погодилися розглянути претензії Росії з приводу декларації України до протоколу із забезпечення міжнародного контролю за транзитом російського газу через Україну європейським споживачам, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

"Баррозу подзвонив Тимошенко і погодився разом з нею розділити два документи (протокол і українську декларацію до нього). Зараз вони виробляють новий документ, без посилання на декларацію", - повідомив в неділю увечері прес-секретар ЄК.

"Комісія продовжує вважати, що (українська) декларація не впливає на чинність протоколу, підписаного Україною, Росією і Євросоюзом", - додав представник ЄК.