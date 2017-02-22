Турчинов: для Росії війна проти України є етапом підготовки до "великої війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

«На розгортання військ, їхнє переозброєння та підготовку Росія свідомо викидає шалені кошти, нехтуючи проблемами економічного розвитку та розв’язанням гострих соціальних питань», - констатував він.

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«Війна проти України стає важливим етапом підготовки РФ до великої війни та демонстрацією претензії на глобальне лідерство і перерозподіл впливу у світі», - переконаний Турчинов.

Водночас Турчинов вважає, що Росія, окупувавши Крим та здійснивши агресію на Донбасі, спровокувала стрімке зростання міжнародного тероризму і посилення жорстких безпекових загроз.