Російська агресія в Україні спровокувала стрімке зростання міжнародного тероризму – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

«Керівництво РФ намагається консолідувати суспільство шляхом підживлення імперсько-шовіністичної істерії та експорту внутрішніх проблем назовні», - сказав секретар РНБО.

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За словами Турчинова, окупувавши Крим та здійснивши пряму воєнну агресію на Донбас, Кремль спровокував кризу міжнародної безпеки, стрімке зростання міжнародного тероризму, посилення жорстких безпекових загроз.

«Попри всі зусилля світового співтовариства, Росія не збирається припиняти агресивну політику. Останнім свідченням цього став указ російського президента про де-факто визнання терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР». Як зухвало заявив кремлівський прес-секретар Пєсков: «Боєприпаси у терористів ніколи не закінчаться», - додав секретар РНБО.