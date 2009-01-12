Ющенко зустрівся з Литвиним

Президент обговорив з головою ВР питання виконання держбюджету та газову проблематику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні під час зустрічі обговорили питання виконання державного бюджету та газову проблематику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави особливо наголосив, що український парламент не повинен залишатися осторонь від врегулювання газових питань і має чітко реагувати на ці виклики. «Україна виконала всі зобов`язання, що витікають з контрактних умов 2008 року між господарюючими суб`єктами – «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України». Зараз питання залежить від того, чи буде консолідованою наша позиція у наступний, другий раунд, що присвячується угоді про контракт транзиту та ціну газу на 2009 рік», – сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що йдеться про документ, який укладається між урядами.

«Нам треба підтримати урядову позицію, щоб уряд пішов на переговори з дуже чітким та ясним і політичним, і правовим мандатом», – додав Президент.