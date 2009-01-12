Тимошенко шукатиме ключові точки у Путіна
12:46, 12 січня 2009Політика
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"...інакше складно по-сусідськи жити"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна шукатиме взаєморозуміння з Росією з газового питання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в Євпаторії на зустрічі з постраждалими від вибуху будинку 24 грудня.
«Ми боротимемося за укладення контрактів для укладення їх за нормальними умовами для України і все одно шукатимемо взаєморозуміння з Росією, тому що інакше дуже складно по-сусідськи жити. Потрібно шукати взаєморозуміння і знаходити всі ключові точки співпраці, а не шукати, що нас роз’єднує», - заявила вона.
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