Тимошенко шукатиме ключові точки у Путіна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна шукатиме взаєморозуміння з Росією з газового питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в Євпаторії на зустрічі з постраждалими від вибуху будинку 24 грудня.

«Ми боротимемося за укладення контрактів для укладення їх за нормальними умовами для України і все одно шукатимемо взаєморозуміння з Росією, тому що інакше дуже складно по-сусідськи жити. Потрібно шукати взаєморозуміння і знаходити всі ключові точки співпраці, а не шукати, що нас роз’єднує», - заявила вона.