У Ющенка наголошують, що українська ГТС може бути лише в одних руках

Україна не братиме участі в переговорах щодо приватизації своєї газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК на брифінгу для преси.

За його словами, ГТС є національним багатством країни і тому не може йти мови про передачу її у власність або в оренду іншій країні.

«Мова може йти лише про взаємовигідне співробітництво» - наголосив А.ГОНЧАРУК.

У свою чергу посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО розповів, що це питання не є предметом переговорів і не може бути, оскільки це, крім іншого, не дозволяє й українське законодавство.

Він зауважив, що сьогодні про це говорять, оскільки керівництво РФ не виключає такої можливості.

«Тому важливо дати сигнал українському суспільству, що ГТС знаходиться і буде знаходитись в українських руках».