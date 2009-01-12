Якби вибори до ВР відбулися в грудні (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці грудня, то найбільшу підтримку виборців отримали б Партія регіонів та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні у Києві результати опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики у грудні 2008 року.

Зокрема, за Партію регіонів готові проголосувати 26,2% респондентів, а за Блок Юлії Тимошенко – 22,1% серед тих, хто б не відмовився від участі у голосуванні.

Крім того, до парламенту потрапили б ще чотири політичні сили. Зокрема, Блок Арсенія ЯЦЕНЮКА готові підтримати 8,4% опитаних, Блок Володимира ЛИТВИНА та Комуністичну партію України – по 6,7%, а блок Віктора ЮЩЕНКА – 3,5% серед тих, хто не відмовився від участі в голосуванні.

Решта політичних сил не потрапила б до парламенту. Так за Всеукраїнське об’єднання „Свобода” готові проголосувати 2,2%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 1,1%, за Блок Віталія КЛИЧКА – 0,9%, за Соціалістичну партію України – 0,8%, за Блок Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 0,7%, за Блок Анатолія ГРИЦЕНКА – 0,6%, за „Народну самооборону” – 0,4%, за „Єдиний Центр” – 0% серед тих, хто не відмовився від участі в голосуванні.

При цьому не відмовилися від участі в голосуванні на виборах до Верховної Ради України 70,8% опитаних (з них 43,2% обов’язково брали б участь, а 27,6% швидше за все, брали б участь).

Всього було опитано за місцем проживання 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.