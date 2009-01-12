Немиря: якби не Росія, транзит розпочався б раніше

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ задоволений компромісом щодо постачання газу до ЄС, і каже, що, якби не Росія, транзит розпочався б раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з міністрами з питань енергетики країн-членів ЄС та Росії.

“Ми задоволені тим, що нам вдалося досягти компромісу і створити всі умови для того, щоб відповідно завтра постачати газ”, - сказав віце-прем’єр.

Він зазначив, що шлях пошуку компромісу був непростим. При цьому, за словами Г.НЕМИРІ, Україна та Єврокомісія ще 8 січня підписали двосторонній документ про допуск експертів, який за умови погодження з російською стороною, міг би дати можливість розпочати транзит газу ще 9 січня.

Водночас, віце-прем’єр зазначив, що Росія не погодилася з першим варіантом документу і спочатку запропонувала свій варіант, який передбачав присутність міжнародних спостерігачів лише на українській територій.

“Це не було прийнятним ані для нас, ані для європейців”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Після цього російська сторона запропонувала другий варіант проекту протоколу, в якому вже передбачала обмежену присутність міжнародних експертів на своїй території, однак, зрештою, лише третій варіант документу був підписаний.

“Таким чином, 4 дні газ не постачався, і було втрачено 4 дні, за які постраждала значна кількість людей в ЄС”, - сказав віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Росія, Україна та ЄС підписали протокол про доступ міжнародних експертів до газовимірювальних станцій. Водночас, Росія не визнала цей документ через заяву України, яка відображала позицію української сторони і від самого початку не вважалася Україною складовою частиною підписаного протоколу. Лише після того, як заява була відкликана сьогодні зранку, Росія погодилася з легітимністю протоколу.