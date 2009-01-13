Литвин пояснив, чому Ющенко не прийшов у ВР

Ющенко не братиме участі в засіданні ВР щодо газових питань, бо проводить нараду - Литвин

Київ. 13 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради для обговорення газової ситуації, оскільки о 10.30 проводить велику нараду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН, пояснюючи відсутність Президента у сесійній залі.

Голова ВР зауважив, що вчора звертався до Президента України з проханням взяти участь у пленарному засіданні і направляв з цього приводу відповідний лист. При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, Президент України повідомив, що не зможе взяти участь в обговоренні цього питання.

«Це його право, а не обов’язок», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання ВР прибули всі члени уряду на чолі з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.