Нардеп попросив відсадити від нього "московську к**ву" Савченко

Про це народний обранець написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Прошу голову ВР Андрія Парубія відсадити від мене цю московську к**ву Надю Савченко. Або (у відповідності до регламенту) мене від неї, бо можу і не помітити, що воно жінка", - йдеться у його повідомленні.

Денисенко написав, що Савченко "душевно постріляла" у Донецьку разом із бойовиками.

Також нардеп наголосив, що подасть відповідну заяву до апарату Верховної Ради.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.