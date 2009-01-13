"Независимая Газета": Газпром прагне білоруського сценарію

Газета „Независимая Газета” (Росія) 13 січня цього року коментує газову суперечку між Україною та Росією. Газета пише про те, що ймовірна мета “Газпрому” - довести енергетичну кризу в Україні до критичної межі і відновити проект газотранспортного консорціуму за білоруським сценарієм 2007 року (створення на базі ГТС акціонерного товариства і передача його контрольного пакету “Газпрому”).

Видання зазначає, що нав`язуючи тезу про те, що газовий конфлікт між Росією та Україною - суто економічний і господарський, “Газпром” виключає будь-які форми тристоронніх переговорів за участю ЄС та України. Зустріч єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА, голів “Нафтогазу” Олега ДУБИНИ та “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА, яка спочатку планувалася в Брюсселі, була зірвана російською стороною.