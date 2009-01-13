"Независимая Газета": Газпром прагне білоруського сценарію
Конфлікт аж ніяк не господарський
Газета „Независимая Газета” (Росія) 13 січня цього року коментує газову суперечку між Україною та Росією. Газета пише про те, що ймовірна мета “Газпрому” - довести енергетичну кризу в Україні до критичної межі і відновити проект газотранспортного консорціуму за білоруським сценарієм 2007 року (створення на базі ГТС акціонерного товариства і передача його контрольного пакету “Газпрому”).
Видання зазначає, що нав`язуючи тезу про те, що газовий конфлікт між Росією та Україною - суто економічний і господарський, “Газпром” виключає будь-які форми тристоронніх переговорів за участю ЄС та України. Зустріч єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА, голів “Нафтогазу” Олега ДУБИНИ та “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА, яка спочатку планувалася в Брюсселі, була зірвана російською стороною.