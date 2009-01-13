Лавринович: Ющенко зробив найбільше для втрати довіри громадян

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що саме Президент України ЮЩЕНКО зробив найбільше для втрати довіри громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив в ефірі Першого національного телеканалу, коментуючи заяву заступника голови Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО, що «російські очільники» спрямовують всі ресурси для усунення з посади В.ЮЩЕНКА”.

«Ніхто ні в Україні, ні поза її межами не може зробити більше для того, щоб Віктор ЮЩЕНКО втрачав довіру своїх громадян, ніж робить він сам», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що коли державні службовці роблять такі заяви, то «це є свідченням слабкості, на превеликий жаль, сьогоднішнього глави Української держави». Він наголосив, що державна служба «апріорі покликана бути аполітичною».

Перший заступник голови ВР підкреслив, що державні службовці повинні «займатися справами по виконанню рішень політиків, на яких вони працюють, а не робити публічні заяви».