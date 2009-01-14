Ющенко: якої допомоги можна чекати від парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що головною допомогою Верховної Ради у газовому конфлікті могло б бути вироблення єдиної позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання щодо доцільності відставки уряду про що йшлося в парламенті.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання відставки Кабінету міністрів є виключно компетенцією парламенту. Водночас, він вважає, що сьогодні потрібен не розбрат, а консолідація депутатів навколо національних інтересів.

В.ЮЩЕНКО зауважив. що треба чесно дати відповідь на те, що уряд зробив у газових переговорах, що не зробив, а що і не міг зробити. Він зауважив, що у провалі переговорів винна не лише Україна. Президент підкреслив, що “нація чекала від ВР не з’ясування стосунків, а консолідації позицій навколо національних пріоритетів. «Було б добре, якби ВР навчилась говорити одним голосом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що натомість відбувається політична взаємна ревізія для отримання партійних дивідендів.