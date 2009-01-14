Тимошенко і Баррозу поговорили про газ

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ обговорили ситуацію, що склалася з постачанням російського газу в Україну та транзиту природного газу до країн ЄС.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, чергова телефонна розмова Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом Єврокомісії відбулася 13 січня.

Співрозмовники особливу увагу звернули на низку технічних проблем, пов’язаних з постачанням російського газу.

Ю.ТИМОШЕНКО та Ж.БАРРОЗУ домовились про більш активне залучення європейських фахівців до моніторингу процесу постачання російського газу до країн ЄС.

Як повідомлялося, 13 січня ВАТ «Газпром» подав заявку на поставку близько 76 млн. кубометрів газу через газовимірювальну станцію «Суджа», з яких 12 млн. кубометрів Україна мала направити до Молдови, а решту - в напрямку ГВС «Орлівка» і далі до країн Балканського півострова і Туреччини.

Водночас голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА підкреслив, що якби Україна виконала цю пропозицію «Газпрому», то без газу в країні залишилися б Донецька, Одеська, Луганська і частково Дніпропетровська області. «Сьогодні виконати пропозиції “Газпрому” газотранспортна система України не в змозі», - сказав він та додав, що Україна в свою чергу пропонувала цей же об’єм газу подати через ГВС «Писарівка» та «Валуйки». «Ми готові цей об’єм протранспортувати на Молдову та «Орлівку», - підкреслив О.ДУБИНА. Однак, за його словами, ця пропозиція не знайшла підтримки в «Газпромі».