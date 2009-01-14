Берлусконі «зрозумів мотиви Газпрому»

Дії "Газпрому" відносно України зрозумілі, заявив напередодні прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, відповідаючи на запитання журналістів.

"Думаю, що є привід для занепокоєння, але повинен відзначити, що, вникаючи в суть справи, чудово розумію мотиви "Газпрому", - сказав він.

Відзначимо, через газовий конфлікт між Росією і Україною низка країн ЄС залишилися без газу. 7 січня РФ припинила подачу газу для транзиту територією України в країни ЄС, 13 січня обіцяне нею прокачування по ГТС України не відбулося. Італійське керівництво запевняє, що газових запасів країні вистачить не менше ніж на 3 тижні. До того ж Італія вже домовилася про збільшення постачань з інших джерел.

С.БЕРЛУСКОНІ раніше першим виступив з пропозицією про виділення Україні європейського кредиту для розрахунків з "Газпромом", передає ПРАЙМ-ТАСС.