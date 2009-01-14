Ющенко полетів у гості до Качинського
10:28, 14 січня 2009Політика
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Буде зустріч, ланч і прес-конференція
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Республіки Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, В.ЮЩЕНКО зустрінеться віч-на-віч з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, після цього відбудеться ланч від імені Президента Польщі.
Також запланована спільна прес-конференція глав обох держав.
У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва.
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