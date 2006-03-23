Червоненко не боїться ”біло-блакитної маси”

Губернатор Запоріжжя Євген Червоненко близько не спілкується з президентом Віктором Ющенком з дня його інавгурації. "З дня інавгурації я з ним на "ти" не спілкуюся, але в нас давня дружба, яка пройшла іспити не клятвами в дружбі, а життям і смертю... Є відносини корупції, а є відносини людей", - сказав Червоненко в інтерв`ю газеті "Дело".

"Я вибрав шлях от цієї коробки з-під сардин, над якою усі сміються (пам`ятна дошка, вирізана з бляшаної коробки з-під риби, на якій висять усі ордена і медалі Червоненка і яку він завжди возить із собою). А я це зробив свідомо, нехай сміються далі", - сказав він.

На питання, що він подарував Ющенку на день народження, Червоненко сказав:

"Книгу з бджільництва 1908 року. Не дуже дорогу, але цікаву".

Говорячи про своє призначення губернатором, Червоненко зазначив, що приїхав у Запоріжжя "перемагати".

"І доведу це навіть тим "друзям", яким я заважаю всередині нашої партії і які думали, що я приїду сюди й остаточно кану в Лету. Що мене розітре біло-блакитна маса. Нічого подібного. Біло-блакитні мене теж поважають. Я незалежна людина", - сказав він.

Українська правда