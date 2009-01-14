Україна не поділиться зі Словаччиною газом

Україна не зможе допомогти Словаччині газом зі своїх підземних сховищ, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Словаччини Робертом ФІЦО у відповідь на його прохання допомогти з постачанням газу об`ємом 20 млн. кубометрів щодня, поки не відновиться постачання російського газу до Словаччини.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Україна так само, як і європейські країни, не отримує газ і має складнощі в цьому питанні.

Вона зазначила, що Росія досі не відкрила напрям, за яким газ може надходити до Словаччини і, в разі початку постачання газу РФ у напрямі Словаччини Україна гарантує його безперебійний транзит.

Своєю чергою Р.ФІЦО зазначив, що запасів газу у Словаччини вистачить лише на 12 днів, після чого в країні може виникнути дуже складна ситуація. Він також заявив, що Словаччину не цікавлять проблеми у відносинах України та Росії, а цікавить постачання газу.

Р.ФІЦО наголосив, що і Росія, і Україна обіцяють, що транзит буде відновлено, проте газу досі немає.

Після зустрічі з українським прем`єром Р.ФІЦО вирушив до Москви.

Довідка УНІАН. 13 січня "Газпром" відновив постачання російського газу до Європи через Україну через газорозподільну станцію "Суджа" в об`ємі 76,6 млн. кубометрів на добу для забезпечення транзиту газу через територію України для споживачів Балкан, Туреччини і Молдавії. За годину мали проходити 3 млн. 126 тис. кубометрів газу.

Пізніше джерело, близьке до «Нафтогазу», повідомило, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямі газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа». За його словами, той об`єм газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямі, який пропонує «Газпром», відповідно, зараз російський газ не надходить у ГТС України. Транзит газу досі не відновлено.