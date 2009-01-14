Депутати покличуть Тимошенко на килим після канікул

Верховна Рада України 5 лютого заслухає звіт уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Як сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, представники фракцій вважають, що звіт уряду не варто заслуховувати на цій сесії, а варто це зробити наступної сесії для того, щоб дотриматися всіх норм.

Зокрема, за його словами, будуть дотримані регламентні норми та норми Конституції.

Крім того, наголосив він, до 5 лютого уряд зможе більш ґрунтовно підготуватися до звіту.

В той же час, повідомив він, під час Погоджувальної ради не була підтримана пропозиція щодо продовження поточної сесії ВР і роботи парламенту без канікул.