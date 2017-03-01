В Одесі активісти обіцяють масові протести через призначення екс-поліцейського Терещука на пост заступника голови ОДА

В Одесі громадські активісти виступають проти призначення першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації колишнього начальника столичної міліції Олександра Терещука, який напередодні оголошений переможцем у відповідному конкурсі на право заняття даної посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора увечері в прямому ефірі одного з місцевих телеканалів заявили керівник громадської організації «Люстраційна комісія в Одеській області» Костянтин Цховребашвілі і відомий у регіоні політичний експерт Ярослав Католик.

За їх словами, результати конкурсного відбору на посади 1-го заступника і заступника з економічних питань голови ОДА (оголошена переможцем Світлана Шаталова), «викликають багато запитань».

Громадські діячі заявили, що докладуть максимум зусиль, щоб не допустити призначення Терещука і Шаталової на зазначені посади.

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«Ми зробимо все, щоб не допустити на посади, аж до масових акцій протесту», - сказав Цховребашвілі.

Як зазначили активісти, голова ОДА Максим Степанов хоче оточити себе «своїми людьми», однак, як вважають активісти, люди, які виграли конкурс, значно поступаються іншим претендентам за своїми професійними і діловими якостями.

«53-річний пенсіонер МВС, генерал-майор Терещенко був люстрований, потім цю люстрацію було скасовано... Всі добре пам'ятають, що коли в минулому році нам спробували всунути кандидатуру прокурора області Миколи Стоянова, ми влаштували «антипрокурорский майдан» і домоглися його звільнення. Якщо знадобиться, ми застосуємо наш досвід і до Терещука», - додав Цховребашвілі.

Зазначається, що Терещук з 2012 по 2014 роки очолював Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області, і тому підпадає під дію закону про люстрацію. Потім у 2014-2015 роках очолював ГУ МВС у Києві, за указом президента України його люстрацію було скасовано.

Шаталова раніше вже працювала з головою ОДА Степановим, зокрема, з 2012 року була його заступником з фінансових питань на держпідприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Одесі президент України Петро Порошенко представив Максима Степанова як голову Одеської ОДА.

Степанов був директором держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». У 2008-2010 роках обіймав посаду першого заступника голови Одеської ОДА.