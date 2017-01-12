Порошенко представив нового голову Одеської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в рамках робочої поїздки в Одеську область.

«Впевнений в тому, що на сьогоднішній день моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі в якості голови (Одеської) обласної державної адміністрації Максима Степанова – це правильне рішення», - зазначив Порошенко.

«Людина, яка має дві вищі освіти, людина, яка не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови Одеської ОДА, людина яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах, людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов’язання», - додав президент.

Читайте такожКабмін підтримав призначення Максима Степанова головою Одеської ОДА

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2016 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про призначення Степанова головою Одеської ОДА.

Степанов був директором держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів». У 2008-2010 роках обіймав посаду першого заступника голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, 7 листопада Михеіл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

9 листопада президент звільнив Саакашвілі з посади керівника Одеської облдержадміністрації.

30 листопада Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської ОДА.