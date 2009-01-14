Медведєв вимагає стягнути з України недоотримані за транзит $1,1 млрд

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив голові правління ВАТ "Газпром" Олексію МІЛЛЕРУ стягнути з НАК "Нафтогаз" недоотримані за транзит газу 1,1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

"Треба вже сьогодні посадити фахівців, юристів, аби не тільки протоколювати - з цим у нас і так усе налагоджено, а й підраховувати збитки", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ. При цьому він зажадав у голови «Газпрому» уточнити приблизний розмір збитків, «завданих діями української сторони».

"З 1 січня "Газпром" недоодержав 1 млрд. 100 млн. дол. експортної виручки за контрактами на постачання газу до Європи. Такі гроші наша країна втрачати не може. Подарунки закінчилися. Гроші повинні бути стягнуті з відповідачів, з винних у цій ситуації", - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу О.МІЛЛЕР заявив, що ця сума стягатиметься в судовому порядку.